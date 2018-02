Trouwen of samenwonen? 24 februari 2018

De lokale KVLV-afdeling nodigt op dinsdag 27 februari juriste An Deneffe uit voor een uiteenzetting in het schooltje op het Moregemplein waar alle voor- en nadelen van samenwonen en trouwen op een rijtje worden gezet.





De aanwezigen krijgen ook de kans om vragen te stellen. De lezing start om 19.30 uur. Leden betalen 3 euro, niet-leden 5 euro. In die prijs zit ook een drankje ingegrepen.





Inschrijven kan via kvlv.gewest.kruishoutem@gmail.com. (TVR)