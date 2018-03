Trio Reynaert klaar voor nieuw BMX-seizoen 07 maart 2018

Het jaarlijks eetfestijn van de supportersvrienden van papa Kevin (34) en zijn zoontjes Naythen (8) en Jaso n(6) Reynaert in het gemeentehuis werd een succes. Het Wortegems sportieve trio treedt ook komend seizoen aan bij The BMX Stars team uit Gent. Kevin, die ook in de Topcompetitie aantreedt , was net terug van een teamstage in het Spanje. Afgelopen winter onderhielden de sportieve zonen de conditie door deel te nemen aan enkele LRC-cyclo-crossen in de regio.





(MAN)