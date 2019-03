Trio Reynaert enthousiast voor start van BMX-seizoen André Marlier

12 maart 2019

10u32

Bron: André Marlier 0

Na eerder motocrosser en cyclo-crosser te zijn geweest, is Kevin Reynaert uit Wortegem sinds enkele jaren actief in het BMX-wereldje. Intussen is hij een nationale topper geworden, want vorig jaar won hij in de ‘Cruiser +30'-categorie de eindstand van de topcompetitie. Daarbovenop werd hij Vlaams en Belgisch kampioen en schopte hij het tot de halve finale van het WK in Baku. Dit jaar gaat hij opnieuw voor een Belgische titel en neemt hij deel aan het EK in Letland en het WK dat in Zolder plaatsvindt.

Ook zijn zoontjes Naythen (10) en Jason (8) zijn ondertussen actief in de branche en alledrie stelden ze hun BMX-fietsen waarmee ze dit seizoen rijden voor tijdens hun jaarlijks eetfestijn dat 250 deelnemers lokte.