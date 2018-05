Treinverkeer even stilgelegd 14 mei 2018

Het treinverkeer tussen Oudenaarde en Anzegem werd zaterdagmorgen iets na 11 uur even stilgelegd nadat de trein een noodstop maakte ter hoogte van de overweg in de Lindestraat in Wortegem-Petegem. De treinbestuurder had een man op de sporen gezien, maar die kon zich nog net op tijd uit de voeten maken. Er werd nadien nog gezocht naar de man, maar die bleek spoorloos. De spoorlijn werd kort daarna opnieuw vrijgegeven. (TVR)