Trappisten drinken voor goed doel 02 februari 2018

In de parochiezaal van Elsegem vindt op zaterdag 17 februari vanaf 18 uur een trappistenavond ten voordele van Broederlijk Delen plaats. Volwassenen krijgen voor 10 euro een trappist of drankje naar keuze en twee belegde boterhammen met hesp of kaas. Een kinderkaart kost 5 euro. Zij krijgen een frisdrank en een belegde boterham in ruil. Kaarten zijn te bekomen bij Nathalie de Clercq via 056/68.11.65 of nathalie_de_clercq@telenet.be.





(TVR)