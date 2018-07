Tranen en ijsjes op huwelijk van het jaar WILLY NAESSENS (79) GETROUWD MET ZIJN MARIE-JEANNE (68) THOMAS VANDEWALLE

02u38 0 Wortegem-Petegem Ondernemer Willy Naessens (79) is gisteren getrouwd met zijn levensgezellin Marie-Jeanne Huysman (68). Het huwelijk werd in intieme kring voltrokken in het domein de Ghellinck in Elsegem. "Ja, er zijn traantjes gevloeid", bekende het kersverse echtpaar.

Het huwelijk voor de wet vond niet toevallig plaats op 5 juli. Het was gisteren niet enkel de verjaardag van Marie-Jeanne die 68 kaarsjes mocht uitblazen, maar ook de dag waarop ze 51 jaar geleden startte in het bedrijf van Naessens én de dag waarop hij haar vorig jaar ten huwelijk vroeg. Beiden arriveerden gisterenmorgen iets voor elf uur in het gemeentelijk domein de Ghellinck in Elsegem en werden er begroet door de plaatselijke speelpleinwerking Speelkriebels. "We hebben pas enkele minuten geleden vernomen dat Naessens hier vandaag trouwt met zijn Marie-Jeanne en twijfelden niet. Met vlaggen en ballonnen willen we hen alle succes toewensen", vertelt leidster Cara Aelvoet. Naessens kon het gebaar wel appreciëren en trakteerde de ruim 80 kinderen prompt op een ijsje.





Het huwelijk zelf werd in intieme kring voltrokken. Enkel naaste familieleden waren uitgenodigd. "Het was bijzonder emotioneel", bekende Marie-Jeanne na afloop. "Er zijn dan ook wat traantjes gevloeid. Dit huwelijk is voor ons de kers op de taart." Naessens stak op zijn beurt zijn liefde voor Marie-Jeanne niet onder stoelen of banken. "Ik hou van deze vrouw. En ik ben ook zeer dankbaar dat ze al meer dan 50 jaar aan mijn zijde staat", klonk het. Na een receptie op het dakterras van het hoevegebouw trok het gezelschap naar het restaurant van het domein de Ghellinck voor een lunch. 's Avonds werd nog gefeest op het buitenverblijf van Naessens in Celles, waar hij een indrukwekkende feesttent liet bouwen pal voor zijn kasteel.





Trouwkleed net op tijd

Intussen kijkt het koppel ook al reikhalzend uit naar morgen, want dan vindt om 11 uur het kerkelijk huwelijk plaats in Elsegem. "Ik vermoed dat het dan nog emotioneler zal worden", glimlacht Marie-Jeanne. "Ik ben er alvast klaar voor, want mijn trouwkleed werd gisteren geleverd. Net op tijd dus." Naessens onderstreept dat iedereen welkom is om zaterdag mee te komen vieren. De plechtigheid zal op een groot scherm buiten de kerk te volgen zijn. "Na de misviering trakteren we iedereen op een glaasje champagne of een biertje en een hapje." De ondernemer laat alvast 400 flessen champagne koud zetten. "Aan het einde van mijn carrière mag ik voor één keer zot doen", knipoogt hij. De dorpskern van Elsegem wordt morgen vanaf 7 uur afgesloten voor alle verkeer. Er zijn verschillende parkings en fietsenstallingen voorzien.