Toneelvoorstelling 'De Kameleon' in parochiezaal 14 maart 2018

Toneelgroep Tsoefleurke staat vanaf vrijdag in de parochiezaal in Elsegem op de planken met 'De Kameleon', een komedie in regie van Freddy Meerschaert. 'De Kameleon' vertelt het verhaal van een patiënt die erin slaagt om als vervangend psychiater te infiltreren in een kliniek. De vertolkingen zijn in handen van Emma Bral, Jurgen De Meulemeester, Mia De Moerloose, Sander Devos, Laura Ghistelinck, Maggy Hombecq, Trees Leutenez, Mie Nuytens, Wim Speleers, Mutien Seyaert, Patrick Van Bost, Ludwine Vanderschelden en Koen Verhaeghe. De voorstellingen vinden plaats op vrijdag en zaterdag om 20 uur, zondag om 16 uur en donderdag 22, vrijdag 23 en zaterdag 24 maart om 20 uur. Tickets kosten 8 euro en zijn te verkrijgen via 056/60.52.90. (TVR)