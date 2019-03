Team Diehards wint vlot MVC Allegro quiz voor D’Eukeneirs Petegem Redactie

04 maart 2019

23 teams van vier daagden op in zaal Rozenhof te Petegem voor de jaarlijkse algemene quiz georganiseerd door minivoetbalclub Allegro. De presentatie lag in handen van Stijn Baert en op het meesterschap van het lokale Diehards team, dat eerder ook al deze quiz won, stond geen maat. Ze traden aan met Steven Martens, Pierre Devogelaere, Cedric Dedapper en Ulrich Coussement en totaliseerden 173 punten. Wat 14 meer is dan hun naaste belagers en dat waren D’Eukeneires uit Ooike onder leiding van Guy Meirhaeghe. Derde werd het team Gily Gil. De top-3 is omringd door organisatoren en cafébazin Magda die de hoofdprijzen overhandigde.