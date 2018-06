Stormloop voor robot die zelf gras maait NIEUWE VERSIE ZAL OOK KUNNEN OPRUIMEN EN TERREIN BEVEILIGEN PETER LANSSENS

29 juni 2018

02u32 1 Wortegem-Petegem Het loopt storm voor Toadi: een draadloze robot die autonoom gras maait. De verkoop is gestart, en in één dag werden al ruim honderd exemplaren verkocht. Volgend jaar komt er al een nieuwe versie, die zal ook kunnen opruimen en het terrein kunnen beveiligen.

AiRobots uit Wortegem wil met Toadi, de naam is een knipoog naar paddenstoel Toad in het computerspel Mario Bros, de markt veroveren. Hoe onderscheidt Toadi zich van andere grasrobots? "Je hebt geen kabel nodig, wat makkelijker is", leggen zaakvoerders Wesley Lorrez (39) uit Waregem en Mike Slembrouck (39) uit Zwevezele uit. "Toadi kan tot acht uur aan een stuk autonoom maaien. Dat is een groot verschil met andere grasrobots, die tot anderhalf uur maaien. Toadi is heel licht ontworpen, met een behuizing in één stuk van bioplastic PLA, en werkt met een zeer sterke lithiumbatterij. De robot rijdt ook zelf naar een elektrisch station, een soort plaat in de grond, om draadloos op te laden."





Communicatie via app

Eens Toadi uit de doos is, is hij klaar om zelf te vertrekken. Hij scant eerst je domein in met zijn scanner en camera. "Toadi communiceert via een app op je smartphone", leggen de bedenkers uit. "Hij herkent elke ondergrond. Als de robot bijvoorbeeld aan de overgang van terras naar gras komt, neemt hij een foto en stelt hij via de app de vraag of het gras deel uitmaakt van jouw tuin en of hij het mag maaien. Hij scant ook objecten zoals speelgoed, bomen en een zwembad, zodat hij er niet over of tegen rijdt. En als hij aan een paadje komt, vraagt Toadi of hij het mag oversteken. Van zodra Toadi een complete 3D-kaart van jouw domein opgebouwd heeft, maait hij dagelijks automatisch het gras tot op een door jou op de app vooraf ingestelde hoogte."





Terrein beveiligen

Een Toadi kost 2.750 euro. "We mikken in 2019 op een verkoop van 1.000 robots, om in 2020 naar 4.500 verkochte exemplaren te gaan. We zijn met investeerders aan het praten om ons werkkapitaal te laten groeien naar 1,5 miljoen euro. We lanceren Toadi nu eerst in Vlaanderen, om er later internationaal mee door te breken. Want tegen april 2019 komt er al een nieuwe Toadi, met nog meer functies. De robot zal tegen dan objecten zoals speelgoed of achtergelaten schoenen zelf kunnen opruimen. Of ook takjes en bladeren wegnemen. Meer zelfs: hij zal een terrein kunnen beveiligen door bijvoorbeeld alarm te slaan als hij een onbekende aantreft en na te gaan of deuren al dan niet gesloten zijn", aldus de bedenkers. Tot slot: een Toadi werkt mits een goed onderhoud zeker zeven jaar. En je kan een Toadi uit zeven kleuren kiezen, waaronder zelfs een goudkleurige voor wie een 'specialleke' wil. Alle info over de robot staat op www.toadi.com.