Sportkampioenen gehuldigd tijdens sportgala in auditorium De Ghellinck Wortegem-Petegem Redactie

05 maart 2019

13u17 0

De gemeentelijke kampioenenhulde, in een organisatie van de sportdienst, vond plaats in het auditorium De Ghellinck . Alle aanwezige genomineerden werden aan de tand gevoeld door presentator Lieven François . En dat waren het broederduo Tim en Braam Merlier, actief in het wieler- en cyclo-crosswereldje; veteranen atletiekkampioene Charline De Waele, BMX-kampioen van Belgie Kevin Reynaert, schaker Frederik Vandevoorde, het beloftenteam van voetbalclub Sparta Wortegem dat kampioen speelde en vertegenwoordigd was door Wim Vindevogel daar er dezelfde avond diende gespeeld te worden . Polstokspringkampioen bij de scholieren Tim Nuytens en eventing paardrijder Emile Fourneau waren weerhouden op het sportgala .