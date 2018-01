Spelletjesnamiddag in Rozenhof 23 januari 2018

De bibliotheek en de jeugddienst van Wortegem-Petegem organiseren op zondag 4 febrauri van 14 tot 18 uur een spelletjesnamiddag in het ontmoetingscentrum Rozenhof. Zowel families, spellenliefhebbers als ervaren spelers zijn er welkom. Het aanbod uit de speel-o-theek wordt voor één namiddag uitgebreid met meer strategische en thematische spellen, maar ook de klassiekers zullen niet ontbreken. Deelnemen is gratis. Meer info via jeugddienst@wortegem-petegem.be. (TVR)