Sparta Wortegem organiseert sportquiz 06 februari 2018

Sparta Wortegem organiseert vrijdag 16 februari om 19.30 uur een sportquiz in de gemeentelijke feestzaal, Waregemseweg 35. Er zijn tal van waardevolle prijzen te winnen. Deelnemen kost 20 euro per ploeg van 4 personen. Inschrijven vooraf is verplicht en kan door een mailtje te sturen naar ann.vansteenkiste1@telenet.be of via 0476/31.44.83. (TVR)