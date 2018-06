Sparta Wortegem organiseert 'Sparta Run' 22 juni 2018

Voetbalclub Sparta Wortegem organiseert op zaterdag 30 juni de derde editie van de Sparta Run, een loopwedstrijd rond de terreinen van de club. Het startschot weerklinkt om 15 uur.





Per ronde van zo'n kilometer krijgt men een bonnetje voor één Ename met een maximum van tien ronden. Dames krijgen na vijf ronden een fles rosé. Voor de kinderen is er een kidsrun. Zij krijgen per ronde van zo'n 500 meter een versnapering met eveneens een maximum van tien ronden.





Inschrijven kan nog de dag zelf. Kinderen betalen 8 euro, volwassenen 10 euro. Meer info via info@spartawortegem.be. (TVR)