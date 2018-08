Sp.a/onafhankelijk heeft volledige lijst klaar 10 augustus 2018

S.pa/onafhankelijk stelde gisteravond de volledige lijst voor waarmee de partij in oktober naar de verkiezingen trekt. Dat doet ze met de slogan 'Voor ons telt iedereen'.





"We willen meewerken aan een gezond, sociaal, groen, cultureel en sportief Wortegem-Petegem met aandacht voor iedereen", luidt het.





De lijst telt acht nieuwkomers, waarvan twee onafhankelijken en zes sp.a'ers. Nico De Wulf zal zoals bekend de lijst trekken en cafébazin Magda Desmet kreeg de tweede plaats toebedeeld. Pablo Delrue staat op de derde plaats, gevolgd door Filip De Moor. Verder op de lijst staan Sophie De Hasp, Wendy De Vuyst, Carla Audooren, Björn Wolfvelde, Lieven Van de Voorde, Nausika Verhulst, Mariska Craeynest, Berlinda Vercauteren, Stephan Desmeyter, Mieke Vanheulenberghe en Patrick De Groote. Als voorlaatste staat de zus van cafébazin Magda: Jeannette Desmet. Voormalig schepen Daniël Paermentier zal de lijst duwen. "Met deze mooie groep willen we weer vooruit in Wortegem-Petegem", zegt lijsttrekker De Wulf. "Sommige partijen beweren dat er al overeenkomsten gesloten zijn, maar dat klopt helemaal niet. Laat ons de kaarten schudden op 14 oktober en dan pas kijken hoe we eventueel samenwerken, op basis van het aantal behaalde zetels. Als iedereen voor zijn eigen deur veegt, zal het in Wortegem-Petegem nog aangenamer en gezelliger zijn." (TVR)