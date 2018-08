Sneukelen met fiets of boerenkar 08 augustus 2018

De sneukeltocht van vzw 't Sneukelwiel is op woensdag 15 augustus al aan zijn negentiende editie toe. Het concept is intussen gekend: een rondrit met de fiets of op de boerenkar met hapjes, drankjes en livemuziek.





Fietsliefhebbers kunnen volgende week woensdag tussen 13 en 14.30 uur in het gemeentelijk domein de Ghellinck in Elsegem in het zadel wippen voor een parcours van 28 of 40 kilometer lang. Dit keer volgt 't Sneukelwiel een route door de vijf dorpen van de gemeente. "Het wordt geen echt vlakke tocht, maar er zijn vier stoppunten met telkens een hapje en een drankje en muziek", zegt voorzitter Rik Ottevaere. "Elke deelnemer krijgt tien sneukels en bij de aankomst in de Ghellinck serveren we frietjes met frikandel en een blonde Ename." In domein de Ghellinck kan er nog nagenoten worden met wereldmuziek van de groep Arto Mundo. Voor de kinderen zijn er een kindermolen, springkasteel en grime voorzien. Kaarten kosten 13 euro en zijn te verkrijgen aan de start in domein de Ghellinck. De opbrengst van de sneukeltocht gaat naar het project De Sneukelfiets, waarbij fietsen ter beschikking worden gesteld van personen met een mentale of motorische handicap. "Volgend jaar willen we ook naar woonzorgcentra trekken in de streek om daar ter plaatse met de bewoners rond te fietsen. Er wordt daarom uitgekeken naar aangepast vervoer om de speciale fietsen op een veilige en handige manier te kunnen vervoeren." Meer info via www.tsneukelwiel.be. (TVR)