Site Ridobel wordt woonplek voor jong en oud 13 maart 2018

02u58 0 Wortegem-Petegem In Petegem werd de eerste steen gelegd voor een sociaal woonproject op de voormalige bedrijfssite Ridobel. Er worden 5 aanleunflats, 9 gezins- en 18 huurwoningen gebouwd.

De Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen had al sinds 2006 het plan om op het 6.000 vierkante meter grote terrein tussen de Lindestraat en Sint-Martinusstraat een bouwproject te starten. Eend 2015 werd de voormalige textielfabriek er uiteindelijk gesloopt en nu werd ook de eerste steen gelegd van het sociaal woonproject. Op het terrein worden 9 koop- en 18 huurwoningen opgetrokken. "Deze realisatie brengt een mooie mix van diverse woontypologieën", stelt voorzitter Stefaan Vercamer van de Sociale Huisvestingsmaatschappij. "Er wordt een woonsite gecreëerd waar zowel sociale huur als sociale koop zal voorzien worden. We integreren ook 5 aanleunflats voor 65-plussers. Hiervoor werken we samen met woonzorgcentrum De Linde dat recht tegenover het woonproject gevestigd is. Zij zullen instaan voor een noodoproepsysteem en het aanbieden van de nodige zorg. Doordat het project zich in het hart van Petegem bevindt, zal het ook kernversterkend werken." De kostprijs bedraagt 4 miljoen euro en als de planning naar wens verloopt, moeten de woningen in het najaar van 2019 in gebruik kunnen genomen worden.





(TVR)