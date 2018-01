Seniorenraad trakteert op film, koffie en gebak 02u54 0

De seniorenraad van Wortegem-Petegem toont op vrijdag 9 februari om 14 uur de film 'Sprakeloos' in de gemeentelijke feestzaal in Wortegem. Deze film van Hilde Van Mieghem vertelt het leven van de succesvolle schrijver Jan Meerman dat ondersteboven wordt gekeerd wanneer zijn moeder onverwachts een beroerte krijgt. De toegang is gratis. Na de film wordt er nog gratis koffie en gebak aangeboden. Inschrijven kan tot 2 februari bij Marc Aelvoet op het nummer 0478/38.42.18. (TVR)