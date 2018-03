Schrijf je in voor Buitenspeeldag 20 maart 2018

Kinderen van 6 tot 14 jaar kunnen op de Buitenspeeldag op woensdag 18 april opnieuw hun hartje ophalen in het domein de Ghellinck in Elsegem. Het domein wordt voor de gelegenheid van 13 tot 17 uur omgevormd tot een buitenspeelparadijs. De kinderen zullen vrij kunnen kiezen uit heel wat activiteiten. Aan de ouders van jonge kinderen wordt gevraagd hen te begeleiden. De toegang is gratis, maar inschrijven vooraf is nodig. Dat kan via jeugddienst@wortegem-petegem.be met de vermelding van de naam en leeftijd van elk kind en een gsm-nummer van de ouders. (TVR)