Sacha Lachkar baat voortaan de cafetaria van sporthal De Ruffel uit: “We hebben grootse plannen” Lieke D'hondt

27 februari 2019

17u47 0 Wortegem-Petegem Na maanden leegstand is er een nieuwe uitbater gevonden voor de cafetaria van sporthal De Ruffel in Petegem. Ver hoefden ze eigenlijk niet te zoeken, want zaalwachter Sacha Lachkar (42) heeft wel zin in een uitdaging. “De mensen bleven maar klagen dat de cafetaria dicht was, dus ik dacht: ik doe het zelf wel.”

Sinds het vertrek van de vorige uitbaters konden de sporters niet meer in de cafetaria terecht voor een verfrissend drankje, maar daar komt dankzij Sacha Lachkar op 1 maart verandering in. Hij neemt de concessie op en doopt de cafetaria om in Timeout Sportsbar Petegem. “Als zaalwachter en conciërge hoorde ik veel mensen klagen over het feit dat de cafetaria dicht bleef. Zo kwam ik samen met mijn vrouw Anny op het idee om me er zelf voor te engageren.” Voortaan zal hij zijn job als zaalwachter combineren met het uitbaten van de cafetaria. “Ik zal ook veel hulp krijgen van mijn vrouw, ouders en kinderen. Samen hebben we grootse plannen voor de cafetaria. We willen er een echte sportbar van maken in Amerikaanse stijl. We zullen op verschillende televisies uiteenlopende sporten zoals baseball, basketbal, voetbal, wielrennen en cross uitzenden.” Ondertussen kreeg de cafetaria al een likje verf om het reftergevoel kwijt te geraken, maar het interieur blijft voorlopig nog hetzelfde. “In de toekomst kan daar nog verandering in komen, maar voorlopig houden we het zo.”

Terras

Omdat Sacha zich niet enkel wil vastpinnen op mensen die de sporthal bezoeken, wil hij de twee terrassen van de cafetaria meer benadrukken. “We mikken ook op bezoekers die niet per se in de sporthal moeten zijn. Bewoners van het rusthuis hier verderop zijn bijvoorbeeld heel welkom om een terrasje te komen doen. Ook gezinnen die naar de speeltuin komen, kunnen beneden van een drankje genieten.”

Droom

Het is duidelijk dat Sacha staat te popelen om de sportbar te openen. De horeca is hem dan ook niet vreemd: zijn ouders waren jarenlang actief in de sector. “Het was altijd al mijn droom om ook iets in de horeca te beginnen. Dit is dus het ideale scenario. Ik zal trouwens ook goed kunnen meepraten met de sportieve klanten: mijn vader was atletiekcoach en zelf heb ik veel gevoetbald en aan gevechtssport gedaan.”

Timeout Sportsbar Petegem zet op vrijdag 1 maart voor de eerste keer de deuren open. Iedereen is welkom om een kijkje te komen nemen. “Het eerste glaasje cava is van het huis”, zegt Sacha. Nadien is de zaak elke dag open, behalve op zaterdagen en zondagnamiddag wanneer er geen sportactiviteiten zijn in de sporthal. Je kan de zaak ook volgen op Facebook.