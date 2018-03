Rondjes lopen voor Bednet 01 maart 2018

In het gemeentelijk domein de Ghellinck in Elsegem wordt zaterdag om 14 uur een loopevenement georganiseerd ten voordele van Bednet, de organisatie die er voor zorgt dat zieke kinderen via een computersysteem de lessen van thuis of in het ziekenhuis kunnen blijven volgen. De bedoeling is om samen zoveel mogelijk rondes af te leggen binnen het uur op de beats van dj WO. Eén ronde telt zo'n 1.200 meter. Er is ook een kidsrun van 700 meter. Inschrijven kan nog ter plekke tussen 12.30 en 13.45 uur. Volwassenen betalen 6 euro, kinderen 3 euro. (TVR)