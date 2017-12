Rijverbod voor snelheidsduivel die fietser (5) doet vallen 02u32 1

T. D. (23) uit Waregem is veroordeeld tot 15 dagen rijverbod en geldboete van 800 euro voor rijden onder invloed. De man reed in januari van dit jaar met hoge snelheid in Wortegem-Petegem en vlamde daarbij langs een papa die aan het fietsen was met zijn 5-jarig dochtertje. Het meisje schrok van de snelle wagen, kwam ten val en liep daarbij een hoofdwonde op. Toen hij even later weer voorbij raasde, nam de vader een foto van de wagen en alarmeerde de politie. Toen die hem aanmaanden om zich aan te melden op het politiekantoor, legde hij een positieve ademtest af. Hij had 1,91 promille alcohol in zijn bloed. De man benadrukte dat hij het meisje niet had zien vallen en dat hij anders was gestopt. De politierechter geloofde dat. (TVR)