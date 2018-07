Rijen dik om glimp van bruidspaar op te vangen HEEL HET DORP VIERT JAWOORD VAN WILLY NAESSENS (79) EN MARIE-JEANNE (68) LIEKE D'HONDT

09 juli 2018

02u44 0 Wortegem-Petegem Willy Naessens (79) en Marie-Jeanne Huysman (68) hebben zaterdag in de kerk in Elsegem (Wortegem-Petegem) elkaar hun jawoord gegeven. Ruim duizend toeschouwers kwamen meevieren tijdens het dorpsfeest dat na de huwelijksmis plaatsvond.

Willy Naessens en Marie-Jeanne Huysman zijn getrouwd en dat zal Elsegem geweten hebben. Zo'n 1.200 mensen kwamen de straat op om het huwelijk mee te maken. Aan de kerk stond het volk rijen dik om een glimp op te vangen van Willy, Marie-Jeanne en hun familie en vrienden. De hele suite kwam per koets naar de kerk, het bruidspaar arriveerde in een replica van de koets van keizerin Sissi.





Gespannen

In de kerk volgden driehonderd genodigden de dienst, de andere toeschouwers konden het hele gebeuren volgen op grote schermen op het plein en in een gekoelde tent. De aanwezigen hadden allemaal hun eigen redenen om het huwelijk bij te wonen. "Ik ben naar hier gekomen uit sympathie voor de familie Huysman, maar ook voor Willy", vertelt Mia uit Wortegem-Petegem. "Ik vind het fantastisch wat hij doet voor mensen die ziek zijn geweest. Hopelijk mogen hij en Marie-Jeanne nog lang en gezond leven." Greet Stevens uit Beveren-Leie had dan weer een bijzondere reden om naar Elsegem af te zakken. "Ik heb Willy leren kennen toen ik in 1976 miss Waregem Koerse werd. Hij heeft zich altijd ingezet voor sociale initiatieven en daar ben ik hem heel dankbaar voor. Daarom wou ik zijn huwelijk van dichtbij meemaken." Ook Darline en Madeleine uit Oudenaarde zagen dat het goed was. "Willy en Marie-Jeanne zijn een prachtig koppel. Voor hen is deze trouw de kers op de taart en dat wilden we niet missen. Het was een unieke belevenis. Willy was helemaal zichzelf tijdens de dienst. Al was hij in het begin precies wat gespannen, daarna kwam hij helemaal los."





Op de foto

Na de huwelijksceremonie lieten Willy en Marie-Jeanne vierhonderd flessen champagne ontkurken en trakteerden ze alle aanwezigen op hapjes en ijsjes. Ze namen uitgebreid de tijd om de felicitaties van de aanwezigen in ontvangst te nemen. Ze deelden ook handtekeningen uit en gingen ontelbare keren met de enthousiaste aanwezigen op de foto.





Van 1 Sissi-koets tot 900 toeschouwers

1

replica koets keizerin Sissi voor het bruidspaar.





4

foodtrucks met hapjes en ijsjes op het plein.





35

koetsen voor vrienden en familie.





95

paarden.





300

genodigden in de kerk.





400

flessen champagne na de ceremonie.





900

toeschouwers volgen buiten de kerk.