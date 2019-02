Renovatie café De Feestzaal en nieuwbouw moeten zes nieuwe sociale wooneenheden opleveren Lieke D'hondt

08 februari 2019

16u32 0 Wortegem-Petegem Er wordt druk gewerkt aan het vroegere café De Feestzaal in de Processiestraat in Wortegem.

Het gebouw zal opgedeeld worden in twee sociale wooneenheden. Op de gronden ernaast verrijst ook een nieuwbouw waar plaats is voor nog eens vier sociale wooneenheden. Het gemeentebestuur kocht het leegstaande café De Feestzaal in 2012, tegen de zomervakantie van 2019 zal de nieuwe bestemming wellicht klaar zijn. De OCMW-raad besliste om het project de naam ‘De Melkerij’ te geven, refererend aan het aanpalende pand waar vroeger een melkerij gevestigd was.