Recreatief schaaktornooi voor jong en oud in gemeentelijke feestzaal Lieke D'hondt

28 februari 2019

16u06 0 Wortegem-Petegem Fans van een potje schaak kunnen op zaterdag 9 maart terecht in de gemeentelijke feestzaal van Wortegem-Petegem. De gemeente organiseert die dag een recreatief schaaktornooi voor jong en oud.

De schakers spelen tussen 14 en 17.30 uur elk vijf wedstrijden, tempo 15 minuten K.O. Spelers met een ELO-rating spelen in een afzonderlijk tornooi. Na afloop ontvangt iedereen een prijs. Deelname is gratis, maar vooraf inschrijven is wel verplicht. Dat kan door voor 8 maart te mailen naar sportdienst@wortegem-petegem.be.