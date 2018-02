Rechtzetting Mensen Van Bij Ons 21 februari 2018

02u39 0

In de rubriek 'Mensen van bij ons' verscheen gisteren een artikel met de titel 'The Die Hards winnen weer Sparta's quiz' . Dit bleek niet helemaal correct. 'The Die Hards' wonnen dit jaar met 194 punten, wat één punt meer was dan 'Forza Essevee' die echter vorig jaar de winnaars werden. Ere aan wie ere toekomt voor Milan en Mario Vervaecke,Filip Houfflijn en Filip Santens.(MAN)