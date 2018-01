Proximus voert werken uit in Sneppestraat 02u50 0

Proximus dient dringende herstellingswerken uit te voeren aan het net in de Sneppestraat, tussen Boskant en de Driesstraat. De duur van de werken is voorzien vanaf vandaag tot en met vrijdag 19 januari, onder voorbehoud van de weersomstandigheden. Beurtelings verkeer blijft mogelijk, waardoor de hinder beperkt is. (TVR)