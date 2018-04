Premie's tijdens jubileum van Wortegem Koerse 05 april 2018

Wielerclub De Doorbijters van voorzitter Frank Delmote, is zaterdag 7 april aan de 25e editie van Wortegem Koerse toe. Vroeger een interclub voor juniores, maar sinds enkele jaren voorbehouden aan beloften en elite renners zonder contract. Voor dit jubileum wacht een premietafel van 700 euro via een bergklassement op de top van de Pareelstraat en spurten aan de aankomstlijn in de Waregemseweg. Dat valt blijkbaar in de smaak want er zijn al 184 inschrijvingen. Er wordt gestart om 14.30 uur en er zijn elf ronden van 10,9 km. Alle formaliteiten in café/zaal Tempo aan de Waregemse weg 1.





(MAN)