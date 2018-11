Plein 25 staat opnieuw in de Gault&Millau Gids Lieke D'hondt

05 november 2018

Plein 25 uit Elsegem, een deelgemeente van Wortegem-Petegem, heeft opnieuw een vermelding gekregen in de Gault&Millau Gids. Het restaurant scoort met 13 punten opnieuw even goed als vorig jaar. Bij Plein 25 op het Elsegemplein in Wortegem-Petegem kunnen bezoekers genieten van een lichte gastronomische keuken. Dat viel duidelijk in de smaak bij de inspecteurs van de culinaire gids.