Plan voor herlokalistatie kinderopvang Knipoog 24 april 2018

Er ligt een concreet voorstel op tafel voor de herlokalisatie van de buitenschoolse kinderopvang 'Knipoog' in Petegem. Zo wil de gemeente een nieuwbouw optrekken op een stuk grond van het OCMW. 'Knipoog' zit momenteel gehuisvest in voormalig feestzaal en café 'De Gravinne' op de hoek van de Sint-Martinusstraat en de Lindestraat. "Een gevaarlijk kruispunt. Bovendien kampt men er al enkele jaren met een capaciteitsprobleem. We mikken op een capaciteit van maximaal 90 kinderen, tegenover nu 65," aldus schepen van Sociale Zaken Isabelle Van den Dorpe (Open Vld). De gemeente vond nu een nieuwe locatie op de site tussen het ontmoetingscentrum Rozenhof en de bibliotheek, die eigendom is van het OCMW, en wil daar een nieuwbouw optrekken. "Er zal nu werk gemaakt worden van een bestek om een ontwerper aan te duiden voor het uitwerken van het project. De bedoeling is om dit bestek voor de zomer op de gemeenteraad te kunnen goedkeuren, zodat we nog dit jaar zicht krijgen op de architecturale mogelijkheden en invulling van de site," aldus burgemeester Luc Vander Meeren (Open Vld). "Sowieso is de concrete uitvoering niet meer voor dit jaar, aangezien men in een verkiezingsjaar geen grote investeringsprojecten mag opstarten." De gemeente heeft alvast een principieel akkoord met het centraal kerkbestuur, dat bereid is mee te investeren. (TVR)