Pastorij maakt plaats voor 22 woningen 30 maart 2018

De verkoop van de pastorijsite in Petegem komt in een finale fase. Eerder schreef het gemeentebestuur een wedstrijd uit tot het herbestemmen. Er kwamen 9 voorstellen binnen, waarvan twee werden weerhouden. De gemeente geeft de voorkeur aan een project van een hoofdvolume met 19 woonentiteiten. Een lager volume omvat 3 eengezinswoningen met 2 bouwlagen. De pastorij wordt afgebroken. Er komeneen afgezonderde parkeerzone en overdekte afsluitbare fietsenstallingen. Burgemeester Luc Vander Meeren (Open Vld): "In de openbare groenzone komen een belevingsparcours en buitensporttoestellen". De definitieve toewijzing gebeurt na verdere onderhandelingen. (TVR)