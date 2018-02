Partijen moeten verkiezingsborden beperken 26 februari 2018

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober wordt het aantal verkiezingsborden dat politieke partijen mogen plaatsen fel beperkt in Wortegem-Petegem. "De borden vervuilen de gemeente en vergroten de ecologische voetafdruk", motiveert burgemeester Luc Vander Meeren (Open Vld). Het aantal werd in 2012 al beperkt en de raadsleden kwamen unaniem tot een akkoord om dat aantal bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen nog verder in te perken. "Er zullen enkel affiches mogen opgehangen worden op 5 gemeentelijk aanplakborden", zegt de burgemeester. "Zo komt er in elke deelgemeente een aanplakbord ter hoogte van het kerkplein. Daarnaast mag elke partij ook nog verkiezingsborden plaatsen op 5 vrij te kiezen locaties. Dat waren er vorige keer nog 10." Verder mogen er geen aanhangwagens met daarop verkiezingspropaganda meer worden geplaatst. Raamaffiches aan woningen en in de wagen zijn wel nog toegelaten. Tot slot mogen de lokale politici zich op de dag van de verkiezingen niet ophouden aan het stemlokaal en zijn affiches verboden in een straal van 100 meter van het lokaal. (TVR)