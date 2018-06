Paardenkoersmaatschappij De Stokerij blaast honderd kaarsjes uit 26 juni 2018

02u41 0

Dubbel feest onlangs in het hoevegebouw van het gemeentelijk domein de Ghellinck in Elsegem. Daar werd namelijk de 100ste verjaardag van de paardenkoersmaatschappij De Stokerij en het 35-jarig bestaan van de Sint-Rochusruiters gevierd. De wortels van de paardenkoersmaatschappij liggen aan de kroeg De Stokerij langs de Waregemseweg.





"Honderd jaar geleden werden in de achterliggende weiden, vlakbij het kasteel van Wortegem, de eerste paardenrennen georganiseerd", blikt voorzitter Luc de Clercq terug.





De paardenkoers in Wortegem was in de streek gekend voor het grote deelnemersaantal, maar de laatste jaren zag men het aantal deelenemers verminderen. Vorig jaar werd er dan ook een punt achter gezet. De traditie van de ruiterommegang en de ruiter- en koerswandeling wordt wel nog voortgezet.





(TVR)