Organisatoren sneukeltocht blij met recordopkomst 30 mei 2018

Daags na de 'Nacht van de deejay's' was er in het teken van de Wortegemse feesten de jaarlijkse sneukeltocht. Wandelaars konden kiezen tussen zeven en twaalf kilometer en fietsers reden er 25. Ze fietsten tot net buiten de fusiegemeente naar Grijzeloke.





Het laatste stoppunt voor de 650 deelnemers - wat een recordopkomst was - was de pastoriehof in Wortegem, die uitzonderlijk was opengesteld. En waar Steven en Thierry Veys, voor de gelegenheid uitgedost als paters, zich de aangeboden Ename-blond ten volle lieten smaken.











(MAN)