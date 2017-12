Organisatie Wortegemse Feesten verbrandt kerstbomen 02u53 0

De organisatoren van de Wortegemsen Feesten organiseren op zaterdag 6 januari een kerstboomverbranding op de feestweide op de hoek van de Processiestraat en de Diepestraat in Wortegem. Vanaf 17 uur zijn er hapjes en drankjes te bekomen aan democratische prijzen in een gezellige nieuwjaarssfeer. Bij slecht weer worden deze in de verwarmde feesttent geserveerd. Om 18.30 uur start een fakkeltocht langs stille wegen, gevolgd door de kerstboomverbranding om 19.30 uur. Wie geen zin heeft zijn of haar kerstboom tot op de brandstapel te sleuren, kan die donderdagavond 4 januari ook gratis laten ophalen. Een mailtje sturen met daarin dat verzoek naar kerstboomwf@ gmail.com volstaat. (TVR)