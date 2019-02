Opslag voor animatoren van speelpleinwerking in Wortegem-Petegem Lieke D'hondt

08 februari 2019

16u57 0 Wortegem-Petegem De animatoren van de speelpleinwerking in Wortegem-Petegem krijgen voortaan een hogere vrijwilligersvergoeding. De gemeenteraad komt zo tegemoet aan de suggestie van jeugddienst, die een enquête organiseerde.

Een animator zonder vorming of ervaring zal voortaan 25 euro per dag krijgen. Dat is een stijging van 4,30 euro per dag. Een animator die geen attest maar wel ervaring heeft, krijgt 28 euro per dag in plaats van 26,70 euro. Hoofdanimatoren en animatoren die over een attest beschikken, krijgen het maximaal toegelaten bedrag van 34,70 euro per dag, goed voor een opslag van twee euro per dag. Dankzij de aanpassing zijn de vergoedingen nu gelijkgeschakeld met het niveau van de SWAP- en Kadee Ateljee-animatoren in Wortegem-Petegem.

Vakantiejob

Op verzoek van gemeenteraadslid Nico De Wulf (sp.a/onafhankelijk) zal het schepencollege ook onderzoeken of de gemeente de hoofdanimatoren via een vakantiejob kan aanstellen. Het schepencollege bekijkt of dat mogelijk is in kader van het nieuw meerjarenplan.