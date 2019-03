Oppositieraadslid Nico De Wulf maakt zich zorgen om de ontsluiting van nieuwe verkavelingen: “Verkeersveiligheid moet topprioriteit zijn” Lieke D'hondt

05 maart 2019

17u47 0 Wortegem-Petegem Oppositieraadslid Nico De Wulf (sp.a/onafhankelijk) vraagt meer aandacht voor verkeersveiligheid bij de geplande verkavelingen in Elsegem (Wortegem-Petegem). “De smalle Kwadenbulk zal het verkeer niet kunnen slikken.”

“Er komen binnenkort een pak woningen bij in Wortegem-Petegem”, vertelt De Wulf. “De ontsluiting van de twee nieuwe verkavelingen zal verlopen via de Gijzelbrechtegemstraat en de Kwadenbulk, die doorgetrokken wordt. Wij vrezen dat die smalle straat het verkeer niet zal kunnen slikken. Ook de veiligheid rond de spoorweg komt in het gedrang door de toename aan verkeer.” Om de verkeersveiligheid te garanderen, stelt De Wulf voor om de voorrang van rechts af te schaffen voor het verkeer dat van de helling Kwadenbulk komt. “We vragen ook om een verplichte stop te maken ter hoogte van de spoorweg voor verkeer dat van de verkaveling komt en een spiegel te plaatsen ter hoogte van huisnummer 16.”

Burgemeester Luc Vander Meeren (Open Vld), die bevoegd is voor Verkeersveiligheid, zegt rekening te willen houden met de voorstellen van De Wulf, maar benadrukt dat de Gijzelbrechtegemstraat ook een belangrijke ontsluitingsweg zal zijn. “Dat is al sinds het begin van de plannen een voorwaarde die wij als gemeentebestuur hebben opgelegd aan het project. Op die manier willen we verhinderen dat al het verkeer via de smalle Kwadenbulk moet passeren.”