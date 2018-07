Oppositie bundelt krachten niet N-VA WAS VOORSTANDER VAN KARTEL, MAAR CD&V ZEGT 'NEEN' THOMAS VANDEWALLE

28 juli 2018

02u30 0 Wortegem-Petegem CD&V en N-VA trekken in Wortegem-Petegem apart naar de kiezer, ook al had N-VA dat graag anders gezien. "Open Vld heeft CD&V een schepenambt beloofd", zegt N-VA-kopman Gert Van Driessche. "Daarom gaan zij nu hun eigen weg. Maar deze politieke spelletjes moeten gewoon stoppen."

De gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober komen dichterbij, en dan willen de zenuwen al eens wat sneller gespannen staan. Ook bij oppositiepartijen N-VA en CD&V, waar men nog druk bezig is met de lijstvorming. Aparte lijsten, weliswaar. "We hebben lang geprobeerd om een kartel te vormen met CD&V", zegt N-VA-kopman Gert Van Driessche. "Door de krachten te bundelen, zouden we een pak sterker staan. Maar CD&V heeft de boot uiteindelijk afgehouden. Open Vld is namelijk geschrokken van het idee dat we samen zouden opkomen, en heeft CD&V prompt een schepenambt beloofd - dat heb ik uit goede bron vernomen."





Na die mislukte poging om een kartel uit te bouwen, hield N-VA het bijna voor bekeken. "We hebben inderdaad getwijfeld of het nog zin had om door te gaan", knikt Van Driessche. "Als je de stemmen van Open Vld en CD&V samentelt, dan wordt het voor ons heel moeilijk om beter te doen. Maar we mogen dat spelletje niet laten doorgaan. We zijn nu extra gemotiveerd om met een sterke lijst naar de kiezer te trekken. Momenteel is het nog alle hens aan dek, maar we hopen alle kandidaten op ons nazomerfeest in september te kunnen voorstellen."





"Coalitie is wel mogelijk"

CD&V-voorzitter Luc De Raedt betreurt de uitspraken van Van Driessche. "Dit is een steek onder water, met de bedoeling er succes uit te puren", meent hij. "Het is jammer dat hij dit doet. We zijn met vier partijen en we moeten de stembusgang afwachten om te zien wat mogelijk is en wat niet. Er doen trouwens veel verhalen de ronde. Zo heb ik zelf gehoord dat N-VA een overeenkomst heeft met sp.a. Wel is het zo dat we hopen dat een coalitie mogelijk is. We zijn ons bewust van het feit dat CD&V een kleine partij geworden is, maar we hopen toch mee te kunnen besturen. Momenteel zijn we onze kieslijst aan het afwerken." Een gemakkelijke opdracht is die lijstvorming alleszins niet gebleken. "Het is niet evident om voldoende kandidaten te vinden in onze kleine gemeente."





Bij Open Vld lijkt men intussen niet wakker te liggen van de insinuaties. "Ik zie geen enkele reden waarom wij iemand een schepenambt zouden beloven", zegt voorzitter Dirk Van de Gehuchte. "We vertrekken vanuit een volstrekte meerderheid en wisten in de voorbije legislatuur heel wat dingen te verwezenlijken. We hebben er dan ook bijzonder veel vertrouwen in dat ook het volgende college blauw zal kleuren. Laat ze maar indianenverhalen de wereld insturen. Wij staan sterker dan ooit."