Open Vld houdt zomerfeest 08 augustus 2018

02u45 0 Wortegem-Petegem In het domein De Ghellinck in Elsegem vindt op zaterdag 25 augustus het jaarlijkse zomerfeest van Open Vld en het feest van de burgemeester plaats.

Op zaterdagavond is er vanaf 19.30 uur een eetfestijn, gevolgd door een dansavond met discobar. Zondagmiddag start een eetfestijn om 12 uur, maar men kan er ook eerst aanschuiven aan de aperitiefbar. Voor de kleinsten is er een springkasteel voorzien. Maandagmiddag is er vanaf 14 uur tot slot een feest voor de senioren met muzikale omlijsting. Bij het eetfestijn is er keuze uit koude visschotel, zalmfilet met suprêmesaus en rumsteak met peper- of champignonsaus. Voor de kinderen zijn er balletjes in tomatensaus. Kinderen tot 12 jaar betalen 8 euro, volwassenen 16 euro. Kaarten zijn te verkrijgen bij de bestuursleden, via het nummer 0472/82.92.01 of door een mail te sturen naar maesrosette@telenet.be. (TVR)