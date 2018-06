Open Vld heeft volledige lijst klaar 08 juni 2018

Het huiswerk van het Open Vld-bestuur in Wortegem-Petegem is klaar. Na de bekendmaking van burgemeester Luc Vander Meeren als lijsttrekker en het duwersduo Veerle Nachtegaele en Kurt Fonteyne, zijn nu alle plaatsen op de lijst ingevuld. Met schepenen Isabelle Van den Dorpe, Willy Dhondt en Maarten Van Tieghem op de plaatsen 2, 3 en 4, stelt het voltallig schepencollege zich dus opnieuw verkiesbaar. De partij kan met Petra Van Butsele, Koen Desloovere, Olivier Van Cauwenberghe, Tessa Geeraert, Johan Bert en Rosette Maes ook blijven rekenen op enkele gemeente- en OCMW-raadsleden. Tot slot vervolledigen de 5 eerder aangekondigde nieuwe kandidaten de lijst: Aaron Boonaert, Ilse Callens en Hilde De Clercq uit Wortegem, Marcel Steenmans uit Ooike en Sandy Vermeulen uit Petegem. "We kiezen resoluut voor de verdere verjonging van onze ploeg", aldus Luc Vander Meeren. (TVR)