Ontsnapte koe belandt in zwembad VLUCHT EINDIGT NA KILOMETER IN HET WATER RONNY DE COSTER THOMAS VANDEWALLE

02 mei 2018

02u29 0 Wortegem-Petegem Een koe die doodleuk in je zwembad in de achtertuin zit. Het is niet alledaags, maar Ann Reynaert en Ronny Teirlinck uit de wijk Rozenhof in Petegem maakten het gisteren mee.

Grote opschudding in de wijk Rozenhof in Petegem gistermiddag. Ann Reynaert en Ronny Teirlinck kwamen nietsvermoedend thuis, toen ze zagen dat de hele straat in rep en roer stond. "Ik zag een beestenkar voor de deur, maar wist niet wat er aan de hand was", doet Ann het verhaal. "Toen ik de tuin betrad, kon ik mijn ogen niet geloven. Een koe zat doodleuk in ons zwembad." De beestenkar was afkomstig van een boer uit de Meersstraat die zijn koe was kwijt gespeeld.





Uitrusten in stal

"Toen ik haar van de stal naar de weide probeerde te loodsen, sloeg ze plots op de vlucht", zucht de landbouwer. "Ik zette samen met een buur de achtervolging in, maar ze liep bijzonder snel. Niet veel later vonden we haar zo'n kilometer verderop in het zwembad terug."





De brandweer was snel ter plekke en dook met duikers- pakken het koude water in. "Maar het takelen verliep niet zo vlot", aldus Ronny. "De koe was in paniek en daardoor ook zeer onrustig. Door een riem onder het dier te schuiven hebben we haar met z'n allen uiteindelijk toch op het gras kunnen trekken. Ik ben blij dat ze het avontuur heeft overleefd." De koe werd met de beestenkar terug naar de boerderij gereden. Om risico's te vermijden werd ze niet losgelaten in de weide. Het dier werd veilig in de stal gezet, waar het rustig kon bekomen van de bewogen middag.





Schade vergoeden

Ook de landbouwer haalde na afloop opgelucht adem. "Dit had veel slechter kunnen aflopen. Ze is met hoge snelheid de drukke Kortrijkstraat overgelopen. Wat als daar op dat moment net een wagen voorbij kwam?", vraagt hij zich af. "Het is uiteraard niet de eerste keer dat een koe op de vlucht slaat. Maar dat een van onze beesten in een zwembad terecht komt, dat hadden we nog niet meegemaakt. Het was in elk geval een dure uitstap." De boer verontschuldige zich bij de familie voor het ongemak en heeft beloofd de schade te zullen vergoeden.