Nieuwe website 03 maart 2018

Wortegem-Petegem beschikt over een nieuwe website. "We vertrekken vanuit het standpunt van de bezoeker, en niet vanuit de ambtelijke structuur", vertelt schepen van digitalisering Maarten Van Tieghem (Open Vld). "In het hoofdmenu kan je onmiddellijk navigeren naar relevante info als inwoner of onderneming, of naar wat je kan beleven in Wortegem-Petegem. Naast een integrale zoekfunctie, worden ook de zes meest bezochte rubrieken in de spotlight gezet. Qua lay-out zit de website in het jasje van de nieuwe huisstijl. Ook de website van het OCMW wordt in dezelfde 'look and feel' omgezet." (TVR)