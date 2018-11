Nieuwe start voor zondagjogging in domein De Ghellinck Elsegem André Marlier

08 november 2018

12u12

Bron: André Marlier 0

Na de 38e editie gooide Sylvie Lamont de handdoek wegens te weinig waardering voor wat betreft de organisatie van de zondagjogging in het gemeentelijke domein De Ghellinck . Enkele trouwe deelnemers besloten samen deze traditie verder te zteten. Er werd een nieuw bestuur gevormd en Bart De Zaeytijdt kondigt de 39e editie aan over 15 zondagen met start op 18 november en einde op 24 februari. Er wordt telkens om 9u30 gestart. Tijdens de eerste zes ronden van 1250 meter mag niemand de koplopers voorbij steken waarna de 4 laatste ronden in vrije snelheid mogen afgelegd. Inschrijving is gratis en na de laatste zondag worden de trouwe laureaten gehuldigd.