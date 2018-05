Nico De Wulf (47) trekt sp.a-lijst 02 mei 2018

02u29 0 Wortegem-Petegem Sp.a Wortegem-Petegem heeft de 47-jarige Nico De Wulf aangeduid als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober. "Wij willen opnieuw zetelen in de gemeenteraad."

Sp.a heeft er zes sombere jaren op zitten. De partij wist bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 geen enkele zetel te behalen en kon deze legislatuur niets anders dan toekijken vanaf de zijlijn. Daar wil de partij verandering in brengen. "We trekken met een ijzersterke lijst naar de kiezer", vertelt Nico De Wulf. "We willen sp.a/onafhankelijk weer steviger op de kaart zetten en weer zetelen in de gemeenteraad. De laatste jaren waren frustrerend, maar we hebben niet stil gezeten. Zo hebben we ons programma uitgewerkt en een lijst samengesteld waarmee we de kiezer hopen te overtuigen." Pablo Delrue, Sophie De Haspe, Mike Vanheulenberghe, Patrick De Grote en Lieven Van de Voorde zullen voor sp.a op de lijst staan, Bjorn Wolfvelde en Wendy De Vuist als onafhankelijken. "Begin juni willen we de lijst rond hebben. We hebben nog enkele onafhankelijke topkandidaten achter de hand. Het wordt een interessante verkiezingsstrijd", zegt De Wulf. (TVR)