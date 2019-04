Na 27 jaar opnieuw kampioenenpret bij geel-groen voetbalteam Petegem André Marlier

09 april 2019

15u27

Bron: André Marlier 0

Zaterdagavond was er na de 0-5 zege op Zingem opnieuw kampioenenpret bij vierde provincialer FC Petegem. En dat was sinds 1992 geleden bij deze voetbalclub waarbij ook de beloften kampioen speelden. Bij de fanionploeg van kapitein Tom Blockeel werd Mathias Vanderstraeten met 21 goals de topscorer. Na de kampioenentaferelen op het plein en in de kantine van SK Zingem kwamen spelers en supporters met een dubbeldekker naar de kantine van Petegem waar een deejay voor de muzikale sfeer zorgde en ook de ex-Petegemnaren Arne Lateur en Kevin Dehaspe aanwezig waren die momenteel bij SK Ronse en Olsa Brakel spelen. Ook lokaalhoudster Magda van café Oud Gemeentehuis leefde volop mee in de kampioenenpret!