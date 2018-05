Met glaasje teveel op achter stuur betrapt 17 mei 2018

De 43-jarige V.K. uit Wortegem-Petegem moest zich in de Oudenaardse politierechtbank verantwoorden nadat ze met een glas teveel op achter het stuur werd betrapt. "Het is de eerste keer dat mijn cliënte in het contact komt met het gerecht", vertelde haar advocaat. "Ze heeft zelf nog nooit een boete gekregen. Haar strafblad is dan ook nog maagdelijk wit."





De dame zelf liet weten spijt te hebben. "Dit is de allereerste, maar tegelijk de allerlaatste keer dat hier sta", klonk het overtuigend. De politierechter legde haar een geldboete van 800 euro en 15 dagen rijverbod op. (TVR)