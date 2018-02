Met 99 km/uur geflitst op Waregemseweg: 8 dagen rijverbod 28 februari 2018

De 34-jarige K. S. uit Anzegem is veroordeeld tot 160 euro boete en 8 dagen rijverbod nadat hij met 99 km/uur geflitst werd in de bebouwde kom in Wortegem. "Mijn cliënt reed er de Waregemseweg naar beneden. Een weg waar je al vlug te snel rijdt", merkte zijn advocaat op. "Toch is hij zeker geen snelheidsduivel. Zijn blanco strafregister bewijst dat." De politierechter hield daar rekening mee. (TVR)