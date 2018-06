Met 1.100 op vierde eetfestijn Team Merlier 13 juni 2018

Het tweedaags eetfestijn in het domein De Ghellinck in Elsegem ten voordele van het Team Merlier lokte 1.100 supporters en sympathisanten. Op zaterdagavond waren Tim en Braam Merlier op de afspraak. Beiden zijn reeds jarenlang actief als cyclocrossers, maar weten ook op de weg hun mannetje te staan. Zaterdag had Braam deelgenomen aan "Dwars door de Vlaamse Ardennen" en was 19e geëindigd. Op zondag kon Tim er niet bij zijn, want hij nam deel aan de Ronde van Limburg. Vanaf 1 januari rijden en crossen de sportieve Wortegemse broers als profs in eenzelfde ploeg.





(MAN)