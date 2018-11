Medaille voor Daniel Parmentier bij wielerclub Sportvereen Petegem André Marlier

08 november 2018

13u48

Bron: André Marlier 0

In het Rozenhof stelde Christaan Lamon van wielerclub Sportvereen het wielerprogramma in de fusiegemeente Wortegem-Petegem voor 2019 reeds voor. Het opent zondag 10 maart met een dames-elite wedstrijd te Ooike waarna op zaterdag 6 april Wortegem uitpakt met een wedstrijd voor elite zonder contract en beloften. Zondag 28 april komen de dames-elite aan bod in Petegem terwijl zondag 25 augustus Ooike voor het eerst uitpakt met een aspirantenkoers . Afsluiter is een aspirantenkoers op zondag 8 september te Wortegem. Omwille van 25 jaar lid kreeg Daniel Parmentier de medaille van Cycling Vlaanderen opgespeld en van Sportvereen een trofee aangeboden.