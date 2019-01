Lynn Van Merhaeghe lanceert ‘Warm Hart’: “Kom gerust langs voor een babbel, ik luister” Lieke D'hondt

03 januari 2019

16u06 0 Wortegem-Petegem Lynn Van Merhaeghe uit Wortegem-Petegem start deze maand met haar project ‘Warm Hart’. Iedereen die daar nood aan heeft, kan gratis bij haar terecht in een zaaltje in sporthal De Ruffel voor een babbel en wat goede raad.

Naar aanleiding van de burgerbegroting BuurtBouwers die Wortegem-Petegem vorig jaar lanceerde, kwam Lynn op het idee om haar eigen project ‘Warm Hart’ op te starten. “Ik speelde met het idee om een plaats te creëren waar mensen terecht kunnen om eens gezellig te babbelen. Op die manier wil ik een sociaal vangnet creëren. Vooral mensen die eenzaam zijn, hebben daar nood aan. Ik besloot mijn kans te wagen bij BuurtBouwers en ‘Warm Hart’ overleefde de stemronde. Een teken dat er wel degelijk nood is aan een dergelijk project”, legt Lynn, die zelf psychologe is van opleiding, uit.

Vertrouwelijk

“Tegenwoordig zijn er veel mensen die vereenzamen. Waar vroeger de postbode of de melkboer nog eens over de vloer kwam, zijn er mensen die nu zelden iemand zien. We hebben ook alsmaar minder tijd of we willen niet de stempel van ‘zaag’ krijgen omdat we te veel bij de buren langsgaan”, zegt Lynn. Bij haar hoeft niemand schrik te hebben om een stempel opgeplakt te krijgen. “Bij mij kunnen alle jongeren en volwassenen hun verhaal doen en ik zal ook echt naar hen luisteren. Ik zal in het project niet optreden als psychologe, maar ik blijf natuurlijk wel gebonden aan mijn deontologische code en beroepsgeheim. Alles wat tijdens ‘Warm Hart’ wordt verteld, blijft vertrouwelijk. Merk ik dat er dieperliggende problemen zijn waar echt professionele hulp voor nodig is, dan zal ik niet aarzelen om de mensen door te verwijzen. Vaak weten ze niet welke hulp er allemaal voor handen is en daar kan ik een oriënterende rol in spelen.”

De Ruffel

Ondertussen heeft ‘Warm Hart’ ook effectief vorm gekregen. Lynn zal vanaf nu elke woensdag en donderdag tijd vrijmaken voor alle inwoners van Wortegem-Petegem die nood hebben aan een babbel. Ze kunnen op woensdag tussen 14 en 18 uur en op donderdag tussen 9 en 17 uur gratis bij haar terecht in een zaal van sporthal De Ruffel. Om de twee weken zullen de sessies op donderdag van 16 tot 21 uur plaatsvinden, zodat mensen die na het werk een gesprek willen ook een kans krijgen.

In eerste instantie zal Warm Hart gedurende twee maand lopen. Daarna volgt een evaluatie met het gemeentebestuur. Is die positief, dan loopt het project verder tot het einde van het jaar.

Wie zelf een gesprek wil, maakt bij voorkeur op voorhand een afspraak met Lynn. Dat kan telefonisch op het nummer 0477/97.85.97, via lynn.vanmerhaeghe@hotmail.be of via de Facebookpagina van Warm Hart.