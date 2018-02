Leutig Petegem zet hoeves in de kijker tijdens wandeling 02 februari 2018

Feestcomité Leutig Petegem organiseert op zondag 11 februari een winterse wandeling, waarbij de deelnemers langs drie hoeves in de gemeente worden geleid. Daar kunnen ze genieten van een hapje of drankje, maar er is ook randanimatie: een vertelster komt een liefdesverhaal vertellen, een goochelaar haalt zijn beste kaartentrucs uit, enzovoort. Start en aankomst liggen in het ontmoetingscentrum Rozenhof, waar ook live muziek voorzien is. Er is vrije start tussen 13.30 en 14.30 uur. Tickets kosten 6 euro in voorverkoop, 8 euro aan de kassa. Kinderen onder de 12 jaar betalen de helft van de prijs. Meer info via winterwandeling2018@leutigpetegem.be. (TVR)